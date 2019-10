Kreis Calw Beim Kindesmissbrauch in flagranti erwischt

Am Nachmittag gab der leitende Ermittler von der Kripo Calw einen Überblick über die Recherchen. Sie fußen wohl im Ansatz auf den Aussagen, die eine der Töchter aus der zweiten Beziehung des Angeklagten zu Übergriffen gemacht hat, die aus jüngerer Zeit datieren. Damals hatte sich das Paar schon getrennt. Die Frau mit ihren zwei Töchtern wohnte schon in Welzheim im Schwäbischen Wald, während der Mann seinen Wohnsitz weiterhin im Raum Calw hatte. Das Verfahren brachten deshalb die Ermittler von der Staatsanwaltschaft Ellwangen/Jagst ins Rollen.

Die Mutter der Mädchen habe ihren Ex-Partner beim Missbrauch der gemeinsamen Tochter in flagranti erwischt, sei aber bei ihren Aussagen "völlig durch den Wind" gewesen. Mindestens eine der Töchter soll sich, obwohl selbst nicht betroffen, später auf ihr Zeugnis-Verweigerungsrecht zu den Vorwürfen gegenüber ihrem Vater berufen haben, von denen sie seit dem Jahr 2005 gewusst habe. Auch die in Pforzheim lebende frühere Ehefrau des Lkw-Fahrers verweigert bisher Aussagen.

Angeklagter verhält sich weitgehend kooperativ

Nach den Ausführungen des Calwer Kriminalhauptkommissars soll der Angeklagte sich während der "viel Kraft kostenden" Vernehmungen weitgehend kooperativ und geständig gezeigt haben, was die Vorwürfe aus jüngerer Zeit angeht. Er habe sich "bemüht", und sein Verhalten sei "tadellos" gewesen, so der Ermittler.

Allerdings habe er "vehement bestritten", auch nur eines der Mädchen – etwa auch bei gemeinsamen Lkw-Fahrten ins Ausland – mit dem Finger penetriert zu haben.

Der 54-jährige Mann, den der Vorsitzende Armin Ernst als "selbstständigen Klein-Spediteur mit häufig wechselndem Wohnsitz" bezeichnete, stammt wohl nicht aus Owen am Alb-Rand (wie irrtümlich nach Gehör berichtet) sondern aus Auen in Sachsen. Als Soldat der Nationalen Volksarmee der DDR will er im Dienst "an einem Bahnhof" selber mehrfach sexuell missbraucht worden sein, berichtete der Kripo-Kommissar aus den Vernehmungen.

Der Prozess vor dem Landgericht Tübingen wird am 5. November mit weiteren Zeugen fortgesetzt.