Kreis Calw Am Monatsende reicht das Geld nicht

"Außerdem muss es noch mehr Tarifverträge geben, zu denen ganze Branchen durch die Politik verpflichtet werden – gerade da, wo der Niedriglohnsektor wuchert", so Hartmut Zacher. Eine sogenannte Allgemeinverbindlichkeit könne vom Bundes- oder Landesarbeitsministerium erklärt werden. Am Ende komme es aber auch auf die Beschäftigten selbst an, betont die NGG. "Wer in der Gewerkschaft ist, hat nicht nur beim Lohn, sondern auch bei Urlaub und Arbeitszeit die besseren Karten."

Das durchschnittliche Vollzeit-Einkommen liegt im Kreis laut Arbeitsagentur bei 3 293 Euro (brutto) im Monat – bundesweit sind es 3 304 Euro.