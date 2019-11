Kreis Calw Abkochgebot ab sofort aufgehoben

Im Rahmen routinemäßiger Kontrollen des Trinkwassers durch den Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung war an einem Standort eine Grenzwertüberschreitung im Bereich der coliformen Bakterien und an einem zweiten Standort eine Grenzwertüberschreitung im Bereich der Enterokokken festgestellt worden. Daraufhin hatte die Abteilung Gesundheit und Versorgung des Landratsamts Calw in Abstimmung mit dem Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung am Abend des 7. November 2019 vorsorglich ein großflächiges Abkochgebot für alle potentiell von der Verunreinigung betroffenen Bereiche ausgesprochen.

"Uns ist bewusst, dass sich mit dem Abkochgebot einige Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung ergeben haben. Aber im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die Trinkwasserversorgung in der vorgeschriebenen Qualität erfolgt", erläutert Landrat Helmut Riegger das Vorgehen.

"Die nun vorliegenden Befunde belegen, dass die eingeleiteten Desinfektions- und Spülmaßnahmen Wirkung gezeigt haben. Nachdem nun keine gesundheitsgefährdenden Keime im Trinkwasser mehr nachweisbar sind, kann das Abkochgebot mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden. Wir bedanken uns bei den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern für ihr Verständnis", so Dr. Christoph Meier, Leiter der Abteilung Gesundheit und Versorgung im Landratsamt Calw.

"Das Trinkwasser kann nun wieder bedenkenlos getrunken und für alle Zwecke des täglichen Gebrauchs genutzt werden", unterstreicht Bürgermeister Gerhard Feeß in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender des Zweckverbands Schwarzwaldwasserversorgung. Auch er bedankt sich bei den betroffenen Kundinnen und Kunden für das Verständnis.