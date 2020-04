Kreis Calw 60 Corona-Infektionen in Reha-Klinik

Eine E-Mail von Egenhausens Bürgermeister Sven Holder, gerichtet an die Gemeinderäte der Kommune, verbreitete sich am Mittwoch offenbar merklich über diesen Kreis hinaus. Dazu kamen Gerüchte, die persönlich oder über Messenger ausgetauscht wurden. "Mit unfassbarer Wucht ist das Corona-Virus nun auch in Egenhausen angekommen und zwar in der de’ignis-Klinik", schrieb Holder in der Mail, die dem Schwarzwälder Boten vorliegt.

Der Bürgermeister selbst war für eine Stellungnahme am Mittwoch nicht zu erreichen. Claus Hartmann, Geschäftsführer der Fachklinik, verwies auf eine abgestimmte Pressearbeit seitens des Landratsamts.