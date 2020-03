Kreis Calw 55-Jährige stirbt am Coronavirus

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Das Calwer Landratsamt hat im Vergleich zum 30. März 25 weitere bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) vermeldet, die meisten davon mit sechs in Gechingen, fünf in Calw und drei in Wildberg. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen im Kreis bei 340.