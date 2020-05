Kreis Calw 12,3 Millionen bei Eurojackpot abgeräumt

Der noch unbekannte Glückspilz sagte die fünf Gewinnzahlen 6, 11, 12, 21 und 41 korrekt voraus. Auch die Zusatzzahl 2 der europäischen Lotterie stand auf seiner Spielquittung. Zum 90 Millionen-Jackpot oder einem Anteil davon fehlte dem Baden-Württemberger nur die zweite Zusatzzahl. So war der Tipper in der zweiten Gewinnklasse erfolgreich. Es blieb jedoch nicht bei der dafür ausgelobten Quote von 6,1 Millionen Euro. Weil er mit einem großen Vollsystem gespielt hatte, kamen nochmals 6,1 Millionen Euro und weitere Treffer aus niedrigeren Rängen obendrauf. Der Gesamtgewinn liegt so bei stolzen 12.349.206,50 Euro – komplett steuerfrei und auf einen Schlag.