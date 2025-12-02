Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Skelettierte Männerleiche bei Breisach entdeckt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt Abseits der Wege stoßen Leute in einem Wald auf eine skelettierte Leiche. Was steckt hinter dem Fund – und wer ist der Tote wirklich?







In einem Wald bei Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine skelettierte Männerleiche gefunden worden. Personen hätten den Toten abseits von Wegen im Wald gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Nähere Angaben machte er nicht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich um einen Mann handeln könnte, der seit 2024 vermisst wird.