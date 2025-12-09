Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Einsatzkräfte finden Leiche bei Hausbrand in Sulzburg
1
Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

In den frühen Morgenstunden rückt die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Brand in Sulzburg aus. Ein Mensch überlebt das Feuer nicht.

Beim Brand eines Wohngebäudes in Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Einsatzkräfte eine tote Person gefunden. Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in den Ortsteil Laufen gerufen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Wohngebäude bereits in Vollbrand gestanden. Feuerwehr und Polizei seien mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Rhein-Neckar-Kreis: A6 nach Unfall teils gesperrt

Rhein-Neckar-Kreis A6 nach Unfall teils gesperrt

Zwei Sattelzüge stoßen auf der Autobahn bei Walldorf zusammen. Beide Fahrer werden verletzt, die Autobahn ist streckenweise dicht.

Die Identität der toten Person sei noch ungeklärt – möglicherweise handelt es sich um die einzige an dieser Adresse gemeldete Person, so die Polizei. Wegen des weiterhin andauernden Einsatzes könne es im Bereich der Weinstraße und den umliegenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

 