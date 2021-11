Aktuelle Daten zur Corona-Pandemie Inzidenz in Baden-Württemberg erreicht neuen Höchstwert

In Baden-Württemberg infizieren sich weiterhin viele Menschen mit dem Coronavirus. So auch das Bild in Gesamtdeutschland. Beiderseits werden Pandemie-Höchstwerte verzeichnet. Hier geht es zu den aktuellen Daten.