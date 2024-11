Kreilsliga A1: Marius Pfender schießt Egenhausen an die Spitze

1 Im Derby in Durrweiler setzten sich die Gastgeber (in Rot) klar gegen den Phönix aus Pfalzgrafenweiler durch. Foto: Thomas Fritsch

Der 1. FC Egenhausen hat durch den Heimerfolg im Spitzenspiel gegen den SV Dietersweiler die Tabellenführung übernommen. Dieser profitierte von der Punkteteilung im zweiten Spitzenspiel.









Im anderen Spitzenspiel in Hallwangen wurden die Punkte geteilt. Am Tabellenende standen in den richtungsweisende Spielen in Wittendorf und in Glatten zwei Unentschieden. Neues Schlusslicht ist die Baiersbronner Zweite, die in Freudenstadt fast zweistellig unterlag. Im Derby in Durrweiler holten die Gastgeber ein deutliches 4:0 gegen Pfalzgrafenweiler.