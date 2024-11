Kreilsiga A1: Beim Letzten SV Baiersbronn II war bisher nicht mehr möglich

1 Der SV Baiersbronn II wird gegen den TSV Simmersfeld (in Schwarz) versuchen Punkte für den Ligaerhalt zu holen. Foto: Andreas Wagner

Nach den Spielabsagen am letzten Wochenende geht es für die Teams am zweiten Rückrundenspieltag um wichtige Punkte, während der SV Baiersbronn II in einer schwierigen Lage steckt.









Nach den wetterbedingten Spielabsagen am vergangenen Wochenende wird dieser Spieltag wie gewohnt absolviert. Am zweiten regulären Rückrundenspieltag gastiert der Tabellenführer Egenhausen beim Lokalrivalen Pfalzgrafenweiler, der zeigen möchte, dass er zu Unrecht im Tabellenkeller steht. Der SV Dietersweiler, erster Verfolger von Egenhausen, empfängt zu Hause den TSV Altensteig. SV Baiersbronn II – TSV Simmersfeld (Sonntag, 12 Uhr). Die Zweite Mannschaft von Baiersbronn wird auf einem Abstiegsplatz überwintern. Zwei Spiele bleiben den Murgtälern noch, um ihre Ausgangslage vor der Rückrunde zu verbessern. Nach dem Heimspiel gegen den TSV Simmersfeld wartet noch die schwere Auswärtsaufgabe beim Bezirksliga-Absteiger Dietersweiler in der darauffolgenden Woche. Dass der SV Baiersbronn II am Ende des Jahres auf einem Abstiegsplatz steht, ist keine allzu große Überraschung.