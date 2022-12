1 Die Polizei sucht in Krefeld nach Beweismitteln. Foto: dpa/Oliver Berg

Nach tödlichen Schüssen auf einen 42-Jährigen auf offener Straße in Krefeld sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurden die beiden Männer am Dienstag bei einer Kontrolle in der Innenstadt festgenommen. Nach dem 20-Jährigen war demnach wegen eines anderen Verfahrens gefahndet worden, in welchem auch sein 26-jähriger Begleiter als Mittäter nicht ausgeschlossen werden konnte.

Opfer seit 2018 in Deutschland

Ein Abgleich mit den laufenden Ermittlungen der Mordkommission zu den tödlichen Schüssen auf den 42-Jährigen begründete den Angaben zufolge den Tatverdacht gegen die beiden. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch Haftbefehl wegen Totschlags und ordnete Untersuchungshaft an.

Die Polizei war am Montagabend wegen der Schüsse in der Krefelder Innenstadt alarmiert worden. Beim Eintreffen der Beamten lag der 42-Jährige bereits leblos am Boden. Augenzeugen gaben an, dass zwei Männer nach den Schüssen vom Tatort geflohen seien. Das Opfer lebte laut Polizei seit 2018 in Deutschland und war wegen verschiedener Delikte bereits polizeibekannt.