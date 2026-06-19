Kreditinstitut in Hardt: So schlug sich die Raiffeisenbank AHS im vergangenen Jahr

Die Bank kann ein erfreuliches Ergebnis für das Jahr 2025 präsentieren. Bei der Generalversammlung am Mittwoch, 24. Juni, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) in der Josef-Merz-Halle in Aichhalden werden die Vorstände Markus Hezel und Ralf Bantle ins Detail gehen. Vorab gaben sie im Gespräch mit unserer Redaktion einen Überblick über die aktuelle Lage der Bank.

Hohe Zinsen machen Investitionen - beispielsweise beim Hausbau oder der Firmenerweiterung – teurer, so dass das Kreditgeschäft für die Bank eigentlich kein Selbstläufer ist. Zudem befürchtet die Europäische Zentralbank höhere Inflation aufgrund der gestiegenen Energiepreise.

Bilanzsumme steigt

Die Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen kann sich aber in diesem nicht einfach Umfeld gut behaupten. Die Bilanzsumme erhöhte sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 3,4 Prozent auf 276,7 Millionen Euro.

„Wir sind personell gut aufgestellt und gut vernetzt. Das macht sich positiv bemerkbar“, sagt Ralf Bantle. So konnte das Kundenkreditgeschäft um 7,9 Prozent auf 201,5 Millionen Euro ausgeweitet werden. Etwa 60 Prozent hiervon entfallen auf Privatkredite und 40 Prozent auf gewerbliche Kunden. Finanziert werden neben dem klassischen Häuslebau auch Maschinen oder Installationen für erneuerbare Energien. Auch die Kommunen benötigen Geld, beispielsweise für den Bau der Kindergärten in Aichhalden und Hardt.

„Das Investitionsverhalten der Unternehmen - beispielsweise in Maschinen oder Betriebsgebäude – zeigte sich im Vergleich zum Vorjahr stabil“, sagt Markus Hezel. Dennoch sei weiterhin eine nachvollziehbare Zurückhaltung bei unternehmerischen Investitionsentscheidungen festzustellen.

Fleißige Sparer

Auf der anderen Seite wurde auch fleißig gespart. Die bilanziellen Kundeneinlagen stiegen leicht um 0,7 Prozent auf 186,3 Millionen Euro. Das betreute Kundenvolumen einschließlich der Verbundpartner wuchs um 4,8 Prozent oder 26 Millionen Euro auf 571 Millionen Euro an. Hierzu zählen beispielsweise Bausparverträge oder Wertpapieranlagen.

Das Eigenkapital konnte um drei Prozent auf 23,7 Prozent gesteigert werden. Die Gesamtkapitalquote liegt bei 16,4 Prozent und die Kernkapitalquote bei 14,4 Prozent. Damit werden die regulatorischen Mindestanforderungen deutlich übertroffen. Die Quote soll aber noch weiter erhöht werden.

Unter dem Strich steht ein Bilanzgewinn von 461.000 Euro zu Buche (Vorjahr: 475.000 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Generalversammlung daher wie im vergangenen Jahr eine Dividende von drei Prozent vor. Der leichte Rückgang lässt sich mit höheren Kosten, beispielsweise für Prüfungen, Dienstleister oder das Personal, erklären. „Wir sind sparsam, aber investieren, um die Produktivität zu erhöhen“, sagt Markus Hezel.

Starke Mitarbeiter

Das Engagement der Mitarbeiter trage entscheidend zum Erfolg der Bank bei, sind sich die beiden Vorstände einig. Derzeit gelinge es noch, alle Positionen mit Fachkräften zu besetzen. Das altersbedingte Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge werde aber in den kommenden Jahren spürbare Auswirkungen haben. „Die Sicherstellung einer qualitativ und quantitativ angemessenen Personalbesetzung bleibt daher ein zentraler Erfolgsfaktor“, betont Bantle.