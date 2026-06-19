Kreditinstitut in Hardt: So schlug sich die Raiffeisenbank AHS im vergangenen Jahr

Wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und ein hohes Zinsniveau: Trotz all dieser Gegenwinde hält die Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen Kurs.
Die Bank kann ein erfreuliches Ergebnis für das Jahr 2025 präsentieren. Bei der Generalversammlung am Mittwoch, 24. Juni, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) in der Josef-Merz-Halle in Aichhalden werden die Vorstände Markus Hezel und Ralf Bantle ins Detail gehen. Vorab gaben sie im Gespräch mit unserer Redaktion einen Überblick über die aktuelle Lage der Bank.