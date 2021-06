1 Marco Saile (von links, Kaufmännischer Leiter Verbrauchergenossenschaft), Heidrun Weinmann, Horst Schimschek und Susanne Ammann bei der Spendenübergabe. Foto: Tröger

Ohne Spenden wären viele Initiativen im sozialen und gesellschaftlichen Miteinander nicht möglich. Beeindruckend ist, was an Großem möglich wird, wenn sich viele mit einem kleinen Beitrag beteiligen.

Calw - So wie bei der Pfandbon-Sammelaktion zugunsten des Tübinger Fördervereins für krebskranke Kinder, dessen Wirken auch kleinen Patienten und ihren Familien aus dem Kreis Calw zugute kommt und über die Jahre schon gekommen ist. Seit November 2020 hängen in den Supermärkten der Verbrauchergenossenschaft Calw in Wildberg, Neubulach, Wimberg, Heumaden und in den Kimmichwiesen in Calw, Spendenboxen für die Pfandbons der Kunden.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Tübinger Fördervereins Horst Simschek nahm die ehrenamtliche Ansprechpartnerin des Vereins für den Kreis Calw, Susanne Ammann, nun aus den Händen der Vorstandsvorsitzenden der Verbrauchergenossenschaft Heidrun Weinmann einen Scheck in Höhe von 9368 Euro in Empfang. Dieser Betrag kommt durch Pfandbons zustande, die von November 2020 bis Ende Mai 2021 in den fünf Märkten gespendet wurden.

"Der Förderverein bedankt sich sehr herzlich für diese vielen kleinen Spenden", betonten Simschek und Ammann. "Und wir bedanken uns genauso herzlich bei der für die Aktion aufgeschlossenen Verbrauchergenossenschaft Calw sowie bei den überaus kooperativen Leitern der Supermärkte."

Zuhause auf Zeit

Da auch die Supermärkte in Dagersheim und Darmsheim sowie in Fluorn-Winzeln und Loßburg der Verbrauchergenossenschaft Calw angegliedert sind und sich an der Pfandbon-Spendenaktion beteiligen, beträgt die Spendensumme zugunsten des Fördervereins insgesamt 19 488 Euro.

Der Tübinger Förderverein für krebskranke Kinder unterstützt diese Kinder und ihre Familien seit 39 Jahren. Er bietet Rückhalt und Entlastung für die Familien durch psychische und soziale Hilfsangebote und Beratung während der Therapie sowie im Rahmen der Nachsorge. Als Beispiel sei das Eltern- und das Familienhaus genannt, in denen die Eltern während der klinischen Therapie ihrer Kinder wohnen und ein Zuhause auf Zeit finden.

Der Verein bietet psychosoziale Begleitung der Familien während der Therapie, in Palliativsituationen und in der Nach-Therapiezeit an. Ferner hat sich der Verein die Förderung einer bedarfsgerechten Personalbemessung und der technisch-diagnostischen Ausstattung in der Tübinger Kinderklinik auf die Fahne geschrieben. Und er unterstützt und fördert die Forschung zur Weiterentwicklung der Behandlungstherapien in der pädiatrischen Onkologie.