Krebsimmuntherapie als Vorbild Uni Tübingen startet eigene Corona-Impfstoff-Studie

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

In Anbetracht der rasanten Entwicklung sei noch unklar, welcher Impfstoff für welche Personengruppe einen optimalen Schutz biete und die bestmögliche Verträglichkeit zeige. "Am Uniklinikum wollen wir mit unserer Entwicklung dieses neuartigen Impfstoffkonzepts einen Beitrag leisten und möglicherweise erforderliche Alternativen schaffen", so Prof. Dr. Helmut Salih, in dessen Abteilung der Impfstoff erprobt wird. Krebsimmuntherapie ist in der Klinik-Abteilung für Immunologie einer der Hauptforschungsschwerpunkte.