Krebserregende Stoffe in Calmbach: Woher kommen die giftigen Substanzen im Grundwasser?

1 Schon vor einiger Zeit wurden bei Bohrungen in Calmbach Chlorkohlenwasserstoffe im Grundwasser gefunden. Foto: Wolfgang Krokauer

Im Grundwasser in Calmbach sind vor einigen Jahren Chlorkohlenwasserstoffe gefunden worden. Noch immer sucht das Landratsamt Calw die Quelle der Substanz. Sie steht inzwischen im Verdacht krebserregend zu sein.









Link kopiert



Bereits im Jahre 2006 wurden bei einer privaten Bohrung für eine Erdwärmesonde in der Flößerstraße in Calmbach in 15 Metern Tiefe Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) gefunden. Bei weiteren Untersuchungen am Lindenplatz wurden ebenfalls Spuren der Substanz nachgewiesen, die über dem Prüfwert lagen, wie vom Landratsamt zu erfahren war. So stieß man unter anderem 2018 am Lindenplatz in Calmbach auf Grundwasser, das mit CKW verunreinigt war. Die Untersuchungen ergaben, dass sich die Substanz genauso zusammensetzte wie diejenige in der Flößerstraße.