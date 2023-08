Ihr Schicksal bewegte die Region: Angela Lachner-Wehrmann, zweifache Mutter, erkrankte 2018 an Blutkrebs . Doch die Rangendingerin fand eine Stammzellenspenderin und zurück ins Leben. Fünf Jahre später gilt sie als geheilt.

In einem Video blickt Angela Lachner-Wehrmann, kurz Angi, zurück auf ihren Leidensweg und sagt der Leukämie „Goodbye“. „Danke an alle wunderbaren Menschen, die mich in dieser schweren Zeit begleitet haben.“ Das schreibt Angi auf ihrem Instagram-Account „angis_kampf“ zu dem Reel, welches ihre Schwestern für sie gemacht haben.

Auch ihrer Stammzellenspenderin und Lebensretterin spricht die Rangendingerin noch mal ihren Dank aus. Und sie ruft ihre Follower dazu auf: „Genießt euer Leben und seid froh, dass ihr gesund seid! Wer einmal so etwas schlimmes erlebt hatte, weiß wie wundervoll Gesundheit ist!“ Dazu schreibt sie die Hashtags: #cancergoodbye #zeitvorbei #cancerfighter.

Viele Menschen berührt

Auf dem sehr persönlichen Blog hatte die junge Frau ihren Kampf ums Überleben geschildert und damit viele Menschen berührt. Mittlerweile ist der Account nicht mehr öffentlich, sondern nur noch mit Anfrage einzusehen. Stattdessen ist Lachner-Wehrmann des Öftern beim Video-Journal #imländle zu sehen.