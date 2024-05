1 Dieser Schädel (Skull 236) eines vor rund 4300 bis 4600 Jahren lebenden Ägypters zeigt Spuren eines großen Krebsgeschwürs am Gaumen sowie Schädellöcher von Knochenmetastasen. Foto: © Tondini/Isidro/Camarós/2024

Die alten Ägypter waren meisterhafte Baumeister und Bestatter. Doch auch in der Heilkunde waren sie ihrer Zeit weit voraus. Chirurgische Spuren an einem mehr als 4300 Jahre alten Schädel deuten darauf hin, dass sie sogar Krebs-Operationen durchführten.









Link kopiert



Die alten Ägypter waren Meister in der Mumifizierung ihrer Toten. Mit Mixturen aus kostbaren Essenzen und Zutaten bereiteten sie die Leichname ihrer Könige, aber auch von hohen Beamten auf ihre Reise ins Jenseits vor. Die Heilkunde war im Reich der Pharaonen so weit entwickelt, dass die Ägypter auch in der chirurgischen Medizin ihrer Zeit in vielem weit voraus waren. Sie behandelten Zähne, richteten Knochenbrüche und öffneten Schädel.