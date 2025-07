Kreativangebot in Haiterbach: Ferienwerkstatt rückt Helden in den Mittelpunkt

Ferienwerkstatt rückt Helden in den Mittelpunkt

Kreativangebot in Haiterbach

Zuletzt wurden im August 2023 Arbeitsergebnisse der Ferienwerkstatt präsentiert. Foto: Thomas Fritsch Die Ferienwerkstatt in Beihingen gehört zu den Dauerläufern im Sommerferienprogramm Haiterbach. Nachdem sie vergangenes Jahr abgesagt werden musste, gibt es einen neuen Anlauf.







Eine Woche kreatives Ausleben in der ansprechenden Atmosphäre beim Heimatmuseum an der Waldach, das hat schon seit deutlich mehr als zehn Jahren Generationen von Kindern angelockt. Allerdings nahm die Zahl der Teilnehmer von Anfangs bis zu 30 Kindern in den vergangenen Jahren kontinuierlich ab. 2023 waren es noch 13. Vergangenes Jahr entschied man sich, das Angebot mangels Teilnehmer auszusetzen.