Nach zwei Monaten Ausstellungszeit ging die diesjährige Kunstreihe „Kunst auf Abwegen“, der Fachgruppe der Freiberufler Nagold, zu Ende. Zeit für die Veranstalter, ein Fazit zu ziehen.

Die Veranstaltung war wieder ein wichtiger Treffpunkt für Künstler, Kunstinteressierte und die Freiberuflerschaft, heißt es in einer Mitteilung. Die deutschlandweite Ausschreibung zog zahlreiche Bewerbungen an, teilweise von weit her.

Der Startschuss fiel am 26. September mit einer gut besuchten Vernissage in der alten Seminarturnhalle in Nagold. Eine hochkarätige Jury (Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbunds Baden-Württemberg, Sabine Wilhelm-Stötzer, Vorsitzende des Kunstvereins Hechingen und Lena Hauser, Leiterin des Museums im Steinhaus in Nagold) zeichnete die Preisträger aus.

Die drei ausgelobten und direkt übergebenen Preise erhielten Uli Ganter aus Pforzheim, Frank Nordiek aus Hannover und das Künstlerpaar Achim Großmann und Silke Eisele, alias ArsCubis aus Calw. Diese Ehrung unterstrich die Qualität und Vielfalt der eingereichten Arbeiten, heißt es weiter in der Mitteilung.

Besonderheit liegt auch an der Präsentation der Werke

Die Besonderheit der Aktion lag bei „Kunst auf Abwegen“ nicht allein in den Kunstwerken selbst, sondern auch in ihrer Präsentation: Zahlreiche freiberufliche Praxen und Büros der Stadt öffneten ihre Türen und verwandelten sich in Galerieräume. Insgesamt acht Wochen lang waren die Werke der 14 Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Parallel zeigte das Museum im Steinhaus eine Ausstellung mit je einem Werk jedes beteiligten Künstlers.

Künstlergespräche bereichern Veranstaltung

Zudem konnten Kunstinteressierte an zwei offenen Sonntagen die einzelnen Ausstellungen in den Räumen der teilnehmenden Freiberufler besuchen. Die Aktion wurde durch Veranstaltungen einzelner Aussteller bereichert – den Künstlergesprächen. Hier stellten die ausstellenden Künstler ihre Arbeit und ihre kreative Herangehensweise persönlich vor. Der direkte Austausch zwischen Publikum und Künstlern bot spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Kinofilm über Caspar David Friedrich ist ein Highlight

Ein weiteres Highlight war die Sondervorstellung im Kino Krone Lichtspiele, Nagold, bei der der Kunstfilm „Caspar David Friedrich, Grenzen der Zeit“ gezeigt wurde.

Auch das traditionelle Preisrätsel erfreute sich reger Teilnahme. Die Gewinner wurden nach Ende der Aktion ausgelost und haben ihre Preise bereits erhalten.

Auch für die kommenden Ausstellungen gibt es schon Überlegungen. Um in den nächsten Jahren ein noch breiteres Publikum anzusprechen, planen die Organisatoren die Öffnungszeiten an den offenen Sonntagen zu verlängern und den gesamten Aktionszeitraum zu erweitern und attraktiver zu gestalten.

Nagold darf sich, auch dank der großzügigen Sponsoren, auf zukünftige Ausgaben von „Kunst auf Abwegen“ freuen – die Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt, resümieren die Organisatoren in ihrer Mitteilung.