Kreativ in der Villinger Gerberstraße

1 Katharina Hake eröffnet am Samstag, 5. Oktober, in der Gerberstraße 29 in Villingen die Keramikwerkstatt „dreh.studio“. Foto: Birgit Heinig

Die Gerberstraße in Villingen ist bald um ein Erlebnisangebot reicher: In der Hausnummer 29 eröffnet am Samstag, 5. Oktober, das „dreh.studio“, eine Keramikwerkstatt zum Einkaufen und Mitmachen.









Katharina Hake, 28 Jahre alt und in Villingen aufgewachsen, bietet dort, wo bisher das Theater am Turm seinen Fundus hatte und probte, sowohl handgefertigte Töpferware im minimalistisch- skandinavischen Stil als auch kreative Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene an.