Kreativ in Balingen: Bei „Bob & Marley“ wird Keramik zum Kunstwerk

Nina Merz aus Balingen hat sich einen Traum erfüllt: Mit ihrem Keramikstudio „Bob & Marley“ hat sie sich eine Oase geschaffen, wo Gruppen sich in Ruhe kreativ ausleben können.
Kreativ, das ist Nina Merz schon seit sie denken kann. Do-it-Yourself ist ihr Ding, ihren Schmuck bastelt sie am liebsten selbst. „Ich habe schon alles mögliche bemalt“, sagt die 27-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion – und vor zwei Jahren zum ersten Mal Keramik. Freundinnen haben ihr damals einen Kreativ-Workshop in Stuttgart geschenkt und Merz war sofort begeistert – einerseits vom kreativen Prozess, andererseits von der Atmosphäre. „So etwas gab es in Balingen bisher nicht“, erzählt sie und trug seither den Gedanken mit sich herum, ein Keramikstudio in der Eyachstadt zu eröffnen.