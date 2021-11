3 Sichtlich Spaß haben diese Jugendlichen. Quelle: Unbekannt















Große war die Resonanz, als am Samstag der "Novemberwanderweg" der Gruppe "Burladingen kreativ" eröffnet wurde.

Burladingen (hp). Sängerin und Kreativ-Aktivistin Lorena war es vorbehalten, den Novemberwanderweg mit "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott musikalisch zu eröffnen. Mittlerweile hatten sich weit mehr als 100 Besucher auf dem "Herzstück", dem Marktplatz, eingefunden. Der war dank unzähliger Lichterketten, Feuerkörben und Fackeln in ein romantisches Lichtermeer getaucht. Lorena Bonura dankte den Sponsoren und der Narrenzunft Nautle für die Bewirtung und gab dann ab an ein weiteres "Kreativ-Mädel": Petra Kanz.

Diese erläuterte, wie es zu der Idee eines Novemberwanderwegs gekommen war und stellte die einzelnen Stationen vor: den "Ort der Zuversicht" am Kalvarienberg oberhalb des Friedhofs, den "Ort der Achtsamkeit" in und vor der Boutique Wohlfühldinge von Kreativ-Aktivistin Barbara "Babs" Buck, den "Ort der Natürlichkeit" an der Georgskirche, den "Ort der Fröhlichkeit" mit seinen kunterbunten Schirmen, der sich – wo auch sonst – beim Nautlebrunnen der Narrenzunft befindet, die viele der kreativen Gruppe auch im Verein vereint. Der Spielplatz am Haus Fehlatal wird mit seiner "Pipi Langstrumpf-Schablone" zum "Ort der Leichtigkeit".

Wochenlang hatten die zehn Frauen gebastelt, gesammelt und gemalt. Was dabei herauskam, kann sich sehen lassen – dieser Ansicht war auch Bürgermeister Davide Licht, der ihnen bescheinigte, dass sie damit sogar ihre Osteraktion übertroffen hätten: "Toll, dass solche Menschen wie ihr in der Stadt leben, die mit so viel Liebe und Freude so etwas gestalten."

Dann zog ein Teil der Besucher mit Fackeln los und machte sich auf den Novemberwanderweg, während sich der andere Teil von den Nautle bewirten ließ und den Liedern von Sängerin Lorena lauschte. Am Marktplatz gab es einen Herzparcours, am Kalvarienberg durfte eine Kerze zum Kerzenmeer angezündet werden, am Spielplatz konnte man als Pippi Langstrumpf ein Foto machen oder Steintürme bauen. An der Georgskirche konnte ein Naturbild aus Naturmaterialien gemalt werden, am Schaufenster der "Wohlfühldinge" gab es "Nimm-dir-was-du brauchst-Steine", an der Zunftstube Schmunzelsteine. An allen Stationen hieß es, zu staunen, genießen, verweilen und sich inspirieren zu lassen.