War der Sommer bislang auch etwas weniger wie erhofft, so versprechen die kommenden Tage wieder Spitzentemperaturen. Wenn das Thermometer dann die dreißig Grad im Schatten mal wieder geknackt hat, dann verschaffen wir Menschen uns oft mit einer kalten Kugel Eis Abkühlung.

Doch was ist das? An so mancher Eisdiele, auch in der Region, sieht man vermehrt Anzeigen für Eis speziell für Hunde. Den Vierbeinern setzen die Temperaturen natürlich auch zu, oft mehr als uns Menschen. Clevere Tierfreunde haben das erkannt, und begonnen, kalte Leckereien für Hunde zu vermarkten.

Einer davon ist Christian Scaletta aus Meckenbeuren (Bodenseekreis). Scaletta hat Erfahrung in der Eisbranche. Als er 2005 nach Deutschland gekommen ist, hat er zunächst in einer Eisdiele gearbeitet. Nach der Geburt seiner ersten Tochter wechselte er als Freiberufler in den Vertrieb von Eisprodukten und seit 2011 ist er für einen Großhandel im Außendienst tätig, der ebenfalls einen Großteil seines Geschäftes mit Zutaten und Gerätschaften Eisdielen macht. „Das Eis, die Eisbranche ist meine Leidenschaft“, erzählt

Scaletta.

Nicht nur Hündin Lilly ist ein Fan von Christian Scalettas Bello-Eis. Foto: Scaletta

Zur eigenen Produktion von Eis für Hunde kam Scaletta 2021 eher durch Zufall. Bei einem Familienurlaub in Italien wurde Scaletta auf eine Eisdiele aufmerksam, in der auch Hundeeis verkauft wurde. Bei Hündin Lilly, die als Teil der Familie natürlich mit dabei war, kam das gut an. Und auch Scalettas Frau Sarah war begeistert davon, so sehr, „dass meine Frau 15 Tage lang immer zu dieser Eisdiele wollte“, erzählt er.

Ein Hundeeis ohne Schnörkel mit sieben natürlichen Zutaten

Das Hundeeis der Eisdiele in Italien war nicht lizenziert, meint Scaletta, aber die Idee dahinter gefiel ihm. „Also wollte ich sowas auch in Deutschland machen. Ein Eis ohne Zucker, ohne Laktose und Getreide“, alles Dinge, die Hunde nicht gut vertragen, „speziell für Hunde.“

Was den Geschmack angeht, da will Scaletta nicht experimentieren. Sein Bello-Eis, der Name unter dem er die Leckerei vermarktet, hat „einen neutralen Reismilchgeschmack“ und ist „ein Eis mit nur sieben natürlichen Zutaten“, darunter unter anderem Wasser, Reismehl, Agavendicksaft und Kokosöl. Von Spielereien wie Leberwurst oder Lachs im Eis, wie andere es haben, hält Scaletta nichts.

Bescheidene Ziele, deutlich überschritten

Auch ist das Bello-Eis nicht sein Hauptgeschäft, nur ein Nebenerwerb. „Ursprünglich war mein Ziel nur, in vielleicht 20 oder 25 Eisdielen mein Eis anzubieten. Das hätte mir gereicht.“ Sein bescheidenes Ziel hat er mittlerweile weit überschritten, über 200 Eisdielen und Geschäfte in ganz Deutschland führen mittlerweile sein Bello-Eis.

Auch wie es weitergeht mit dem Eis, das kann er noch nicht sagen. „Ich will jetzt erstmal nur laufen lassen“, scherzt Scaletta. Ein neues Ziel, das hat er nicht vor Augen und will er für den Moment auch nicht haben. In erster Linie geht es ihm darum, „Hunden wie unserer Lilly eine Leckerei zu bieten.“ Das scheint an so manchen heißen Tagen wohl das mindeste. Wer von uns würde sich bei sonnigem Wetter nicht mit einem Eis zufrieden geben?