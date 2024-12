„Kreatief-Blick“ in Friesenheim: Schüler erschaffen und präsentieren mehr als 500 Werke

1 Bewunderung von Jung und Alt gab es für die Werke der Friesenheimer Schüler. Foto: Bohnert-Seidel

Die Ausstellung „Kreatief-Blick" lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher in die Werk- und Realschule Friesenheim. Zu sehen gab es Kunst, die von den Kindern geschaffen und gezeigt wurde.









Bunt gefallen präsentierte sich der „Kreatief-Blick“, die Kunstmesse an der Werk- und Realschule in Friesenheim, den zahlreichen Gästen. Schulleiterin Angelika Philipzen freute sich über die große Gästeschar und hob einmal mehr die perfekten Momente hervor, die sich im Ergebnis zur Bewunderung der Kunstwerke, aber auch Darbietungen an der Schule, erkennen ließen. Neben mehr als 500 Werken in Bild, Objekt und Computertechnik übernahmen Musik, Gesang oder die Cheerleader-AG den Unterhaltungscharakter des Marktes.