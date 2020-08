Krawalle in Stuttgart Strobl: Scharfe Reaktion der Polizei hat Lage verbessert

Die Lage an den Wochenenden sei mittlerweile unter Kontrolle, es gebe eine erkennbare Beruhigung. "Das liegt unter anderem an der hohen Polizeipräsenz und auch am abschreckenden Effekt unserer Ermittlungen", sagte Strobl. Mittelfristig werde sich die Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt Stuttgart auszahlen - auch wegen der geplanten Videoüberwachung und einer besseren Beleuchtung an zentralen Plätzen.

Bei den Krawallen hatten sich Dutzende vor allem junge Männer im Juni in der Stuttgarter Innenstadt Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Es wurden mehrere Beamte verletzt und Schaufenster zerstört.