Krawall vor Reichstag "Omas gegen Rechts" aus Villingen-Schwenningen sind empört

Auch sei der Gruppe durchaus bewusst, dass die Einschränkungen insbesondere für junge Menschen einen großen Einschnitt in ihren Alltag bedeuten. Sei doch grade die Zeit als junger Mensch die, die man gerne aktiv und mit anderen verbringt, ist sich Oma Heringer sicher. Doch trotz allem Verständnis: "Wenn eigene Belange über das Allgemeinwohl gestellt werden, ist das einfach nur egoistisch." Doch genau daran knüpften rechte Gruppierungen an, um die besorgten Menschen für sich zu gewinnen. "Es gehört zum Kalkül vieler rechtsextremer Gruppierungen, sich unter Demonstrationen oder andere Aktionen zu mischen. Viele unter denen, die mitlaufen, mögen politisch in keinem extremen Lager stehen, bestärken diese aber ungewollt durch ihre Präsenz."

Für die "Omas gegen Rechts" ist der Kampf gegen den Extremismus nicht immer einfach. Nicht zuletzt auch aus gesundheitlichen Gründen: "Viele von uns sind Mitglieder der Risikogruppe. Insofern waren wir natürlich froh, dass mit dem Beschluss der Corona-Regelungen erstmals das gesundheitliche Allgemeinwohl über wirtschaftlichen Interessen steht. Allerdings betrachten wir das Geschehen oft aus sicherer Entfernung. Dafür sind wir dann aber umso lauter."

Direkte Gegenprotestaktionen als Reaktionen auf die Ausschreitungen der Querdenker-Demo in Berlin seien bisher noch keine vorgesehen. Allerdings plane man, so Oma Heringer, bei dem anstehenden Besuch von AfD-Politikerin Alice Weidel in der Sporthalle von Villingen-Schwenningen präsent zu sein und die Politiker mit kritischen Botschaften in Empfang zu nehmen."Die Bewegung ist von vielen rechten Einflüssen unterwandert, zu denen auch die AfD zählt. Daher werden die Proteste vom Wochenende oft von ihnen verharmlost. Ich bin gespannt, was Frau Weidel sagen wird, wenn wir sie am kommenden Samstag direkt damit konfrontieren werden."