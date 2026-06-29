„Krasser Fall von Selbstjustiz“: Haftstrafen nach Messerangriff und Entführung auf der A5 bei Neuenburg

Ohne den Geschädigten als Zeugen und ohne Mitwirkung der Angeklagten hat das Landgericht Freiburg zwei Männer und eine Frau aus Mulhouse zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

„Ein besonders krasser Fall von Selbstjustiz“: So bezeichnete der Vorsitzende Richter Alexander Schöpsdau das Vorgehen von zwei Männern und einer Frau aus Mulhouse bei der Urteilsverkündung. Das Landgericht Freiburg verurteilte die Angeklagten im Prozess um einen mutmaßlichen Messerangriff mit anschließender Entführung auf der A5 bei Neuenburg zu Haftstrafen ohne Bewährung.

Ein vierter mutmaßlicher Beteiligter hatte sich dem Zugriff der Ermittler entzogen und stand deshalb nicht mit vor Gericht.

Der Fahrer des Audi erhielt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten, der zweite angeklagte Mann eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Die angeklagte Frau wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Der Hauptangeklagte wurde unter anderem wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt, die beiden Mitangeklagten wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung.

Zeugin überzeugt das Gericht

Nach Überzeugung des Gerichts spielte sich in einer Dezembernacht kurz nach Weihnachten 2024 Folgendes ab: Ein 41-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit und seine Ex-Frau, eine 34-jährige Französin, hatten mit dem späteren Geschädigten und dessen damaliger Freundin ausgemacht, sich auf einem Parkplatz zu treffen. Dort sollte es um einen Beziehungsstreit gehen. Hintergrund waren gefälschte Social-Media-Profile, mit Fotos der angeklagten Frau, ihres Ex-Mannes und ihrer gemeinsamen Kinder.

Am Parkplatz angekommen beschlossen beide Seiten in einem Telefonat, zu einem nahegelegenen McDonald's zu fahren, weil sie sich dort besser unterhalten konnten. Was der Geschädigte und seine Begleiterin jedoch nicht wussten: Im Audi hinter ihnen saßen neben dem Mann und der Frau zwei weitere Personen.

Nur wenige Meter nach der Ausfahrt vom Parkplatz rammte der Audi den vorausfahrenden Ford mehrfach, bis dieser schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die Angeklagten zerrten den Fahrer aus dem Wagen und stachen insgesamt neunmal – überwiegend in den Oberschenkel – auf ihn ein. Anschließend zogen sie ihn in den Audi und fuhren davon, während seine Begleiterin auf der Autobahn zurückblieb.

Das Rammmanöver auf der Autobahn fiel für das Gericht besonders ins Gewicht. Nachdem der Ford quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen war, konnte ein VW Polo eine Frontalkollision nur knapp verhindern.

Mit dieser Darstellung folgte das Gericht der Anklage nach insgesamt drei Verhandlungstagen in den wesentlichen Punkten. Vor allem stufte es die Aussage der Beifahrerin des Geschädigten als glaubhaft ein. Ihre Schilderungen des Geschehens fanden sich in wesentlichen Teilen in der Urteilsbegründung wieder. Die Verteidigung hatte versucht, die Glaubwürdigkeit der Zeugin in Zweifel zu ziehen.

Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, ihre detaillierte und differenzierte Schilderung sei „ohne erkennbare Belastungstendenz“ und „ohne Motiv zur Falschbelastung“ erfolgt.

Der Geschädigte war zwar Nebenkläger, erschien vor Gericht jedoch nicht. Nach Angaben des Gerichts war sein Aufenthaltsort unbekannt. Auch die Angeklagten äußerten sich nicht. Das Gericht stützte sein Urteil deshalb auf die Aussage der Zeugin sowie auf den hohen Wert der Indizien. Dazu gehörten die Unfallrekonstruktion durch Sachverständige sowie die Blut-DNA des Geschädigten auf der Fahrbahn und auf der Rückbank des Audi. Hinzu kamen gesicherte Chats zwischen den Angeklagten und dem Geschädigten.

Revision angekündigt

Die Chatnachricht „Wir verfolgen den Bastard“ wertete das Gericht als Beleg dafür, dass die Tat geplant gewesen sei. Das Gericht ging davon aus, dass die Angeklagten den Geschädigten von Anfang an gegen seinen Willen nach Frankreich bringen und dort der Polizei übergeben wollten. Wenige Tage vor der Tat hatten der Hauptangeklagte und seine Ex-Frau die mutmaßlichen Erpressungsversuche in Frankreich zur Anzeige gebracht – doch dann hätten sie das Heft selbst in die Hand genommen.

Alle Verteidiger hatten in ihren Plädoyers Freisprüche für ihre Mandanten gefordert. Der Verteidiger des Hauptangeklagten kündigte an, gegen das Urteil Revision einlegen zu wollen.