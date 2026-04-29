Krasse Veränderung: So sieht Ed Sheeran jetzt aus

Ed Sheeran überrascht mit radikalem Look: Der Superstar zeigt sich mit raspelkurzem Haar und spricht von einem Neuanfang. Welche Projekte stehen an?
Superstar Ed Sheeran hat eine kleine Typ-Veränderung hinter sich. Der 35-Jährige hat sich seiner roten, wuscheligen Haarpracht entledigt. In einem Posting auf Instagram offenbarte Sheeran seinen Fans und fast 49 Millionen Followern den sogenannten „Buzz Cut“ – die Haare sind jetzt raspelkurz. Der neue Look stehe für einen „frischen Start“, schrieb der Singer-Songwriter.