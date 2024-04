1 Knapp zwei Wochen nach einer Ansteckung bilden sich bei Kindern mit Ringelröteln großfleckige Rötungen auf beiden Wangen Foto: stock.adobe.com/Evgen

Vor allem Kinder im Kindergartenalter infizieren sich zur Zeit mit dem hochansteckenden Virus. Kinderärzte in Baden-Württemberg sprechen von einer ungewöhnlich hohen Fallzahl. Was Eltern nun beachten sollten und für wen eine Infektion gefährlich sein kann.









Link kopiert



Ohrfeigenkrankheit – so wird die Ringelröteln-Infektion ziemlich derb im Volksmund genannt: Denn die Wangen der Betroffenen sind aufgrund des typischen Ausschlags so gerötet, wie nach einem Schlag ins Gesicht. Derzeit zeigen sich in den Arztpraxen in Baden-Württemberg ungewöhnlich viele Kinder mit diesem und weiteren Symptomen, die auf die Virusinfektion hindeuten. „Meines Erachtens ist dies die stärkste Infektwelle seit rund zehn Jahren“, sagt Till Reckert, Sprecher des Landesverbands des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Das bestätigen auch Ärzte am Olgahospitals des Klinikums Stuttgart: „Wir haben in der Notaufnahme in den vergangenen Wochen sehr viele Fälle von Ringelröteln“, sagt der Leiter der Pädiatrische Interdisziplinäre Notaufnahme (PINA) Friedrich Reichert.