1 Nicht nur die Klinken, auch die Hausärzte sehen sich aktuell mit einem Patientenansturm konfrontiert. Im Kreis Rottweil sind die Kapazitäten begrenzt. Foto: Balk

Die Krankheitswelle im Kreis Rottweil ebbt entgegen erster Erwartungen nicht ab. Im Gegenteil. Die Notaufnahme in der Helios-Klinik hat massiven Zulauf. Man sei an der Belastungsgrenze angekommen. Auch die Hausärzte sind ausgelastet. Was tun im Krankheitsfall?















Link kopiert

Kreis Rottweil - Vergangene Woche hatte man in der Helios-Klinik noch gehofft, dass die Patientenwelle recht schnell wieder abebbt. Doch das ist nicht der Fall. Auf erneute Nachfrage unserer Redaktion heißt es am Mittwoch: "Die Lage in der Helios Klinik Rottweil ist sehr angespannt. Wir verzeichnen aktuell einen massiven Zulauf an Patientinnen und Patienten in unserer Notaufnahme. Darunter seien viele Fälle mit Influenza, Corona und anderen jahreszeittypischen Atemwegserkrankungen, die chronisch kranke Menschen, welche besonders anfällig sind, schwerer treffen", schildert Miriam Stengel, Ärztliche Direktorin der Helios Klinik.

In weniger dringlichen Fällen am Wochenende in die Notfallpraxis

In der Notaufnahme gebe es aber auch einige weniger dringliche Fälle. Man bitte um Verständnis, dass diese Personengruppen mit langen Wartezeiten rechnen müssen. Um die Mitarbeiter zu entlasten, wird die Bevölkerung gebeten, in weniger dringlichen Fällen, die Rottweiler kassenärztliche Notfallpraxis zu kontaktieren. Diese ist ebenfalls an der Klinik in Rottweil, Krankenhausstraße 30, angesiedelt und ist immer an Samstagen, Sonntagen sowie an allen Feiertagen tagsüber von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr geöffnet: Vom 24. bis 26. Dezember, 31. Dezember 2022 bis 1. Januar sowie vom 6. bis 8. Januar 2023. Zudem gibt es kassenärztliche Nachtfahrdienste, die immer nachts zur Verfügung stehen. Der Patientenservice ist unter 116 117 zu erreichen.

An Werktagen tagsüber Hausärzte erste Anlaufstelle

Und: An den Werktagen sind tagsüber die Hausarztpraxen beziehungsweise deren Urlaubsvertreter die erste Anlaufstelle.

Das betont auch Thomas Sterzing, Notfallpraxis- und Kreisbeauftragter Rottweil. Es sei gut, sich in der Praxis rechtzeitig vorab zu melden, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch die Auslastung bei den Hausärzten sei aktuell sehr hoch – und die Kapazitäten begrenzt. Aktuell fehlen im Kreis Rottweil etwa 15 Hausärzte, erklärt er. Und diese Situation werde sich weiter verschlechtern. Für Hausärzte, die altershalber aufhören, kann oft kein Nachfolger gefunden werden. Man versuche den aktuellen Ansturm so gut es geht zu bewältigen.

Hinzu kommt bei der aktuellen Krankheitswelle, dass im Gesundheitswesen natürlich auch viele Mitarbeiter selbst erkranken. So auch in der Helios-Klinik. "Unsere Mitarbeiter:innen leisten derzeit Außerordentliches und zeigen eine riesige Bereitschaft in der aktuellen Situation auszuhelfen. Sie springen für Kolleg:innen ein und geben trotz der aktuellen Situation ihr Bestes, um unsere Patient:innen bestmöglich zu behandeln. Für dieses Engagement sind wir mehr als dankbar", betont Martina Hattler, Pflegedirektorin der Helios Klinik Rottweil.

Teilweise Verschiebung von Eingriffen

Zum jetzigen Stand sei die Patientenversorgung in der Klinik gesichert. Dies könne sich – wie in vielen anderen Kliniken in der Umgebung auch - allerdings durch Krankheitsausfälle kurzfristig ändern. Das sei leider nicht immer durch das verbliebene Personal auszugleichen und es kann in seltenen Fällen zur Abmeldung von Abteilungen oder Verschiebung von planbaren Eingriffen kommen.

An der Belastungsgrenze angelangt

"Wir sind an unserer Belastungsgrenze angelangt und hierfür bitten wir um Verständnis. Nutzen Sie bitte das Angebot der Rottweiler Notfallpraxis, wenn Sie nicht zwingend in die Notaufnahme müssen", sagt Robert Brandner, Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Rottweil und des Helios Spital Überlingen.