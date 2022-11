1 Felix Kummer (Mitte) steht nach dem Ende seiner Sololaufbahn wieder mit der Band Kraftklub auf der Bühne. Foto: imago/Lobeca

Viele Kraftklub-Fans aus der Region fiebern schon seit Monaten auf den kommenden Freitag hin. Denn eigentlich soll an diesem Tag die fünfköpfige Rap-Rock-Band aus Chemnitz in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle kommen. Doch ob Kraftklub tatsächlich am Freitagabend in Stuttgart auftreten werden, ist plötzlich nicht mehr ganz sicher. Wie die Band auf Instagram mitteilte, fallen die Konzerte am Dienstag in Düsseldorf und am Mittwoch in Münster krankheitsbedingt aus.

Ob bis zum geplanten Konzert am Freitag in Stuttgart wieder alle Mitglieder der Band gesund sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Musikgruppe zeigte sich in ihrem Instagram-Post aber hoffnungsvoll: „Wir hoffen sehr, dass wir das Konzert am 25. November in Stuttgart wieder spielen können.“ Der Veranstalter Chimperator Live teilte auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass die Show in Stuttgart Stand jetzt am Freitag stattfinden wird. Für den Auftritt gebe es noch Karten.

„Kargo“ stürmt an Spitze der Charts

Seit dem 10. November sind Kraftklub mit ihrem neuen Album „Kargo“ auf Tour. Es ist das vierte Studioalbum der Band – und das erste seit 2017 („Keine Nacht für Niemand“). Das am 22. September veröffentlichte Album „Kargo“ stieg auf Platz eins in die deutschen sowie deutschsprachigen Albumcharts ein. Auf ihrem neuen Album zeigen sich Kraftklub einmal mehr von ihrer politischen, aber auch persönlichen Seite.