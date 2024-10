Rund 12.000 Corona-Fälle an Robert Koch-Institut gemeldet

1 Das RKI geht für die Woche vom 21. Oktober von 6,4 Millionen akuten Atemwegserkrankungen aus. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Die Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland ist nach wie vor vergleichsweise hoch. Bei einigen Erregern gibt es bislang aber nur wenige Nachweise.









Link kopiert



Berlin - Vergangene Woche wurden bislang rund 12.000 laborbestätigte Corona-Fälle an das Robert Koch-Institut übermittelt. Im Vergleich zur Vorwoche (rund 12.050 Fälle) ist das Niveau damit stabil geblieben, wie es in einem aktuellen RKI-Bericht zu Atemwegsinfektionen in Deutschland heißt.