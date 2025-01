Krankheiten: Es eilt: Steinmeier für Corona-Aufarbeitung nach der Wahl

1 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert eine Aufarbeitung der Corona-Poltik. (Archivfoto) Foto: Christoph Soeder/dpa

Vor fünf Jahren traten hierzulande die ersten bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland auf. Für Bundespräsident Steinmeier ist die Aufarbeitung längst nicht erledigt.









Link kopiert



Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert eine Aufarbeitung der Corona-Politik nach der Bundestagswahl - notfalls will er sie selbst in die Wege leiten. "Wenn eine neue Regierung und ein neuer Bundestag sich dieser Aufgabe tatsächlich nicht widmen sollten, werde ich das tun", sagte das Staatsoberhaupt dem Magazin "Stern". "Aufarbeitung würde die Chance schaffen, Menschen zurückzugewinnen, die ihr Vertrauen in die Demokratie verloren haben oder zumindest daran zweifeln."