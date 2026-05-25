Krankenwagen auf dem Platz: SV Rust verliert gegen Fautenbach ein Finale mit großem Schreckmoment

Im Bezirkspokal standen sich Rust und Fautenbach gegenüber. Der sportliche Wettkampf rückte in den Hintergrund, als das Spiel nach einer Kopfverletzung unterbrochen wurde.
Bezirkspokal, Finale: SV Rust - SV Fautenbach 1:2 (1:0). Es sollte ein unbeschwerter Fußballnachmittag vor einer tollen Kulisse von 1800 Zuschauern werden, als sich mit dem SV Rust und dem SV Fautenbach die beiden besten Teams der Bezirksliga auch im Finale des Bezirkspokals gegenüberstanden. Doch am Pfingstsonntag waren die Gedanken rund um die 60. Spielminute ganz woanders.