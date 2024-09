Krankenstand: So können Unternehmen ihren Krankenstand senken

Foto: PDPics from Pixabay

In vielen Unternehmen stellt ein hoher Krankenstand eine erhebliche Herausforderung dar, da er nicht nur die Produktivität mindert, sondern auch zu erhöhten Kosten und einem schlechten Arbeitsklima führen kann. Angesichts der wachsenden Anforderungen in der modernen Arbeitswelt, die sowohl physische als auch psychische Belastungen für die Belegschaft mit sich bringt, ist es essenziell, Maßnahmen zur Senkung des Krankenstands zu ergreifen.

Der folgende Artikel beleuchtet die Ursachen für hohe Fehlzeiten und zeigt auf, welche Maßnahmen Unternehmen implementieren können, um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu fördern und den Krankenstand nachhaltig zu reduzieren.

Aktuelle Zahlen und Trends im Krankenstand

Aktuelle Daten zeigen, dass Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und psychische Erkrankungen die häufigsten Gründe für krankheitsbedingte Ausfälle sind. Besonders Rückenschmerzen und stressbedingte psychische Erkrankungen, wie Burnout, haben in den letzten Jahren zugenommen. Diese Entwicklung ist besorgniserregend und zeigt, dass sowohl physische als auch psychische Belastungen in der Arbeitswelt zunehmen. Sie kann auf den wachsenden Druck am Arbeitsplatz und die damit verbundenen psychischen Belastungen zurückgeführt werden und sollte bei der Implementierung von Maßnahmen zur Senkung des Krankenstands einbezogen werden. Die zunehmende Sensibilisierung für psychische Gesundheit hat ebenfalls dazu beigetragen, dass solche Erkrankungen heute häufiger erkannt und gemeldet werden.

Trends und Erklärungen

Die Zunahme psychischer Erkrankungen und die gleichbleibend hohe Prävalenz von Erkrankungen des Bewegungsapparats verdeutlichen die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Unternehmen müssen auf diese Entwicklungen reagieren, indem sie ihre Gesundheitsstrategien anpassen und optimieren, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Ursachen für einen hohen Krankenstand

Verschiedene Faktoren tragen zu einem hohen Krankenstand bei, darunter physische und psychische Belastungen, die Arbeitsbedingungen und die Unternehmenskultur.

Physische Belastungen: Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, insbesondere Rückenschmerzen und andere Beschwerden des Bewegungsapparats, gehören seit Jahren zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Fehlzeiten . Arbeitsplätze, die mit schwerer körperlicher Arbeit, einseitigen Bewegungen oder langem Sitzen verbunden sind, bergen ein hohes Risiko für solche Beschwerden. Auch wenn in vielen Unternehmen bereits ergonomische Verbesserungen umgesetzt wurden, bleiben Erkrankungen des Bewegungsapparats ein dominierendes Problem. Besonders in Produktionsberufen oder in der Pflege, wo körperliche Arbeit eine zentrale Rolle spielt, ist das Risiko für solche Erkrankungen besonders hoch.

Psychische Belastungen: Neben physischen Beschwerden sind psychische Belastungen wie Stress, Überforderung und Burnout wesentliche Faktoren, die zu einer hohen Zahl von krankheitsbedingten Fehlzeiten führen. Die Ursachen für diese psychischen Belastungen sind vielfältig und reichen von hohem Arbeitsdruck über mangelnde Anerkennung bis hin zu einer schlechten Work-Life-Balance. Psychische Erkrankungen führen häufig zu längeren Ausfallzeiten, da ihre Behandlung und Erholung mehr Zeit in Anspruch nehmen als viele physische Beschwerden. Besonders in Berufen, die hohe emotionale Anforderungen stellen, wie im Gesundheitswesen oder im Sozialbereich, ist das Risiko für psychische Erkrankungen erhöht.

Einfluss der Unternehmenskultur: Die Unternehmenskultur spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit der Mitarbeitenden und damit auch für den Krankenstand. Eine Kultur, die auf hohe Leistung bei wenig Unterstützung und Anerkennung setzt, kann das Risiko für krankheitsbedingte Ausfälle deutlich erhöhen. Umgekehrt können Unternehmen, die eine positive Arbeitskultur fördern, das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden stärken und somit den Krankenstand senken. Eine gesunde Unternehmenskultur zeichnet sich durch Wertschätzung, offene Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen aus. In einem solchen Umfeld fühlen sich Mitarbeitende sicher und unterstützt, was ihre Gesundheit und Arbeitszufriedenheit fördert.

Individuelle Faktoren: Neben den betrieblichen Einflüssen spielen auch individuelle Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Fehlzeiten. Persönliche Lebensumstände, wie familiäre Probleme oder finanzielle Sorgen, sowie gesundheitliche Vorbelastungen können das Risiko für krankheitsbedingte Ausfälle erhöhen. Ebenso hat der Lebensstil der Mitarbeitenden, insbesondere in Bezug auf Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung, einen erheblichen Einfluss auf ihre Gesundheit. Ein gesunder Lebensstil kann dazu beitragen, das Risiko von Erkrankungen und somit von Fehlzeiten zu verringern.

Präventive Maßnahmen zur Senkung des Krankenstands

Um den Krankenstand nachhaltig zu senken, sollten Unternehmen präventive Maßnahmen ergreifen, die sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden fördern.

Förderung der physischen Gesundheit: Ein zentraler Baustein zur Reduktion des Krankenstands ist die Förderung der physischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Ergonomische Arbeitsplätze, die den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden angepasst sind, können das Risiko für muskuläre und skeletale Beschwerden deutlich reduzieren. Dazu gehören höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle und die Möglichkeit, regelmäßig Pausen einzulegen. Darüber hinaus sollten Unternehmen Gesundheitsfördernde Maßnahmen anbieten, wie Fitnessprogramme oder Bewegungsangebote am Arbeitsplatz. Diese tragen nicht nur zur physischen Gesundheit bei, sondern fördern auch das allgemeine Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden.

Förderung der psychischen Gesundheit: Die Förderung der psychischen Gesundheit ist ebenso wichtig wie die der physischen Gesundheit. Unternehmen sollten Maßnahmen ergreifen, um Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren und den Mitarbeitenden Strategien zur Stressbewältigung zu vermitteln. Resilienztrainings, die die Widerstandskraft der Mitarbeitenden gegenüber Stress stärken, sind hierbei sehr effektiv. Darüber hinaus ist die Förderung einer guten Work-Life-Balance von großer Bedeutung. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten ermöglichen es den Mitarbeitenden, ihre Arbeit besser mit ihrem Privatleben zu vereinbaren, was das Risiko für stressbedingte Erkrankungen verringert. Ein weiteres wichtiges Element ist die offene Kommunikation über psychische Gesundheit. Unternehmen sollten ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeitende ohne Angst vor Stigmatisierung über ihre psychischen Belastungen sprechen können.

Förderung einer gesunden Unternehmenskultur

Eine gesunde Unternehmenskultur ist ein wesentlicher Faktor, um den Krankenstand zu senken. Sie fördert ein Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, was sich positiv auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirkt.

Wertschätzung und Anerkennung: Mitarbeitende, die sich wertgeschätzt fühlen, sind motivierter und weniger krankheitsanfällig. Unternehmen sollten daher eine Kultur der Wertschätzung fördern, in der die Leistungen der Mitarbeitenden regelmäßig anerkannt und gewürdigt werden. Dies kann durch regelmäßiges Lob, Feedbackgespräche und kleine Gesten der Anerkennung geschehen. Eine solche Kultur stärkt das Engagement der Mitarbeitenden und trägt dazu bei, den Krankenstand zu senken.

Transparente Kommunikation: Eine transparente Kommunikation ist ebenfalls wichtig, um den Krankenstand zu reduzieren. Mitarbeitende sollten über die Ziele und Entscheidungen des Unternehmens informiert sein und die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern. Eine solche offene Kommunikation fördert das Vertrauen der Mitarbeitenden in das Unternehmen und hilft, Unsicherheiten und Stress zu reduzieren.

Inklusive Führung und Mitarbeiterbeteiligung: Eine inklusive Führung, die die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Mitarbeitenden berücksichtigt, kann ebenfalls zur Senkung des Krankenstands beitragen. Führungskräfte sollten die Stärken ihrer Mitarbeitenden erkennen und fördern und ihnen die Möglichkeit geben, sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Eine solche Beteiligung erhöht das Verantwortungsgefühl der Mitarbeitenden und trägt zu ihrer Zufriedenheit und ihrem Wohlbefinden bei.

Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen

Die Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen ist eine weitere wirksame Maßnahme, um den Krankenstand zu senken. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und individuelle Arbeitszeitmodelle tragen dazu bei, dass die Mitarbeitenden ihre Arbeit besser mit ihren persönlichen Bedürfnissen und Lebensumständen in Einklang bringen können.

Homeoffice und flexible Arbeitszeiten: Homeoffice-Möglichkeiten und flexible Arbeitszeiten ermöglichen es den Mitarbeitenden, ihre Arbeit eigenverantwortlich zu gestalten. Dies trägt dazu bei, Stress zu reduzieren und eine bessere Work-Life-Balance zu fördern, was sich positiv auf die Gesundheit der Mitarbeitenden auswirkt.

Job Sharing und Teilzeitarbeit: Job Sharing und Teilzeitarbeit sind Modelle, die ebenfalls zur Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen beitragen. Diese Arbeitsmodelle ermöglichen es den Mitarbeitenden, ihre Arbeitszeit den eigenen Bedürfnissen anzupassen und gleichzeitig die Arbeitsbelastung zu reduzieren. Sie bieten insbesondere für Mitarbeitende mit familiären Verpflichtungen oder gesundheitlichen Einschränkungen eine wertvolle Unterstützung.

Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung

Ein systematisches Gesundheitsmanagement und eine umfassende betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) sind wichtige Bausteine zur nachhaltigen Senkung des Krankenstands.

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) als Strategie: Die betriebliche Gesundheitsförderung umfasst alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern. Hierzu gehören präventive Angebote wie Gesundheitschecks, Impfaktionen und Schulungen zur Ergonomie am Arbeitsplatz. Unternehmen, die eine umfassende BGF-Strategie verfolgen, schaffen ein Arbeitsumfeld, das die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt.

Implementierungeines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM): Ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) geht über die betriebliche Gesundheitsförderung hinaus und umfasst ein systematisches Vorgehen zur Förderung der Gesundheit im Unternehmen. Ein effektives BGM integriert gesundheitliche Aspekte in alle Unternehmensprozesse und schafft Strukturen, die eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit der Mitarbeitenden ermöglichen.

Schlusswort

Die Senkung des Krankenstands erfordert ein ganzheitliches Vorgehen, das sowohl präventive Maßnahmen als auch eine kontinuierliche Anpassung der Strategien umfasst. Unternehmen, die aktiv in die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden investieren, profitieren nicht nur von einer geringeren Anzahl an Fehlzeiten, sondern auch von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität. In einer zunehmend anspruchsvollen Arbeitswelt ist es entscheidend, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen.