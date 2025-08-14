Krankenstand in Baden-Württemberg: Erkältungswelle sorgt im ersten Halbjahr für viele Fehltage

Husten, Schnupfen und die Grippe – die Erkältungswelle hat in Baden-Württemberg den Krankenstand nach oben getrieben. Je nach Berufsgruppe ist das Bild aber ganz unterschiedlich.
Erkältungen und die Grippe haben den Krankenstand in den ersten Monaten des Jahres in Baden-Württemberg auf einem hohen Niveau gehalten. Die Fehltage aufgrund von Atemwegsinfekten stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent an, wie die Krankenkasse DAK mitteilte. Hauptursache war demnach eine starke Erkältungswelle im Januar und Februar. „Ab dem zweiten Quartal ebbte die Infektwelle ab.“