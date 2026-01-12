Krankenpfleger-Bericht in Oberndorf: Fachkräftemangel lässt ganzheitliche Patientenversorgung nicht zu

Unsere Leserin Elke Banholzer aus Horb beschreibt die Herausforderungen für Pflegekräfte und kritisiert das Gesundheitssystem.
Entweder hatte meine ehemalige Kollegin eine ruhige Schicht, oder es wurde wohl vergessen zu erwähnen, wie oft es klingelt, wie oft manchmal verwirrte Menschen schreien oder versuchen, nach Hause zu laufen, wie oft das Telefon klingelt, wie viele Patienten von hier nach da gefahren werden müssen, wie viel mal Angehörige da stehen und Fragen haben, wie viele Medikamente (in jeglicher Form) gerichtet, verteilt oder verabreicht werden müssen – und selbstverständlich darf dabei die Dokumentation nicht fehlen. Aber wer versorgt die hilfsbedürftigen Patienten?