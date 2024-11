1 Kulturfachbereichsleiter Marco Schaffert (von links), Youneng Yuan, Viszeralchirurgie, Yixia Zhan, Ärztin in Rottweil, Sheng Hu, Neurochirurgie, Yahua Hu, Präsident der Ärztekammer Wuhan, . Ursula Engesser, Anästhesie, OB Christian Ruf, Michael Gerlich, Unfallchirurgie, Goubing Xia, Viszeralchirurgie und Xiaogang Chen, Urologie Foto: Stadt Rottweil/Hermann

Eine Delegation aus der chinesischen Stadt Huangshi hat Rottweil besucht. Anlass ist die langjährige Partnerschaft zwischen den Krankenhäusern der beiden Städte, die seit mehr als 30 Jahren besteht.









Link kopiert



Während ihres Aufenthaltes in Rottweil erwartete die Delegation ein vielfältiges Programm, das sie unter anderem in die Helios Klinik Rottweil, das Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen und die Universität Freiburg führte.