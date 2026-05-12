Krankenhausaufgabe Donaueschingen: Kommt ein MVZ als Nachnutzung des Klinikums in Frage?

Funktioniert die ambulante Notfallversorgung? Mit der Schließung der Notaufnahme am Krankenhaus Donaueschingen werden ab 2027 Fakten geschaffen, die Ängste in der Bevölkerung auslösen.
Der Donaueschinger Oberbürgermeister Erik Pauly (CDU) drückte es drastisch aus: „Wenn ich vom Baum falle oder mir in die Hand säge, habe ich in der Südbaar nichts, wo ich mich behandeln lassen kann“, beklagte er im Kreistag ob der beschlossenen Schließung des Klinikstandorts Donaueschingen. 2032 oder 2033 ist der Umzug in den geplanten Neubau am Standort Villingen-Schwenningen geplant.