Krankenhausareal Schopfheim: Bürger können sich online beteiligen

1 Blick von oben auf das Krankenhausareal in Schopfheim Foto: Eine Online-Beteiligung ist noch bis Ende Juni möglich.







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Die Stadt Schopfheim weist darauf hin, dass die Onlinebeteiligung zum Projekt „Zukünftige Entwicklung des Krankenhausareal“ weiterhin läuft. Bisher haben sich bereits 50 Personen beteiligt. Die Beteiligung wurde am 1. Juni gestartet und ist noch bis einschließlich 30. Juni freigeschaltet. In diesem Zeitraum haben Bürger die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, Hinweise zu geben und eigene Ideen zur zukünftigen Entwicklung des Areals einzureichen. Die Stadt möchte das Interesse an der Beteiligung stärken und dazu einladen, den Planungsprozess aktiv mitzugestalten um den Ort weiterzuentwickeln. Jede Rückmeldung hilft dabei, unterschiedliche Perspektiven in die Planung einfließen zu lassen.