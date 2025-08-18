Krankenhaus Rheinfelden: Nach Entscheid geht die Diskussion weiter

Zur Zukunft des Rheinfelder Krankenhauses nehmen nun der Förderverein der öffentlichen Gesundheitspflege im Raum Rheinfelden sowie der CDU-Stadtverband Stellung.
Hannelore Nuß schreibt für den Vorstand des Fördervereins für Gesundheitspflege: „In den letzten Monaten ist viel gegangen und gerungen worden, was die Situation des Kreiskrankenhausgebäudes betrifft. Das Kreiskrankenhaus wurde vorzeitig zum Ende April nach fast 50 Jahren geschlossen. Das war für die Stadt Rheinfelden und das Umland ein großer Verlust.“