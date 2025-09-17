Krankenhaus Rheinfelden: „Können uns Realität nicht entziehen“

Das Gebäude des stillgelegten Rheinfelder Kreiskrankenhauses wird abgerissen. Wie es zu diesem Entscheid kam, wurde in der Sitzung des Hauptausschusses nochmals ausführlich dargelegt.
Es war der Stolz der Hochrheingemeinde: dieses 1975 gebaute hochmoderne Klinikum. Nachdem die Kliniken des Landkreises Lörrach der Stadt Rheinfelden Mitte 2023 den Schließungsentschluss mitteilten, versuchten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und alle Akteure diese Entwicklung aufzuhalten. Vergebens. Im November 2023 fiel der Entscheid zur Stilllegung, Ende April 2024 schloss das Haus seine Pforten für immer.