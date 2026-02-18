Schließung der Notfallpraxis am Krankenhaus Neuenbürg: Die Anfrage der FWV-Kreistagsfraktion wurde nun von der Klinikgeschäftsführung beantwortet. Jetzt gibt es Infos dazu.
Bei der Schließung der Notfallpraxis Neuenbürg zum 1. April 2025 hat Bürgermeister und FWV-Kreisrat Fabian Bader laut Pressemitteilung der Stadt Neuenbürg bereits darauf verwiesen, dass durch die Reformpläne der KVBW (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg) und die daraus resultierende Umstrukturierung bei den Notfallpraxen und deren Schließung am Standort Neuenbürg negative Auswirkungen auch für das Krankenhaus Neuenbürg entstehen können.