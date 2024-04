1 Regionaldirektorin Alexandra Freimuth zeigt Landrat Helmut Riegger eines der neuen Patientenzimmer im neuen Bettenbau. Foto: Thomas Fritsch

Für Calws Landrat Helmut Riegger sind zum Thema Krankenhäuser jetzt alle Informationen geflossen, alle Debatten geführt, alle Entscheidungen getroffen. Jetzt will er die beschlossenen Pläne zügig umsetzen – am besten noch schneller als zügig. Das gilt natürlich auch für das Krankenhaus in Nagold.









Link kopiert



Nach beinahe schon quälenden Monaten der Debatten, Diskussionen und Auseinandersetzungen ist jetzt ein Helmut Riegger wieder auf der politischen Bühne erschienen, wie man ihn von früher kennt: tatkräftig und in die Zukunft gerichtet. „Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet“, sagt der Calwer Landrat im Gespräch im Nagolder Krankenhaus. „Die Mehrheit hat entschieden und ich will nicht mehr rumreden, sondern in die Zukunft denken.“