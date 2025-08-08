Krankenhaus Nagold: Planer wollen Bauzeit deutlich verkürzen

36 Millionen Euro kostet die Sanierung der Zellerschule. Doch die ist bei weitem nicht die teuerste Baustelle in Nagold. Das Krankenhaus kostet gut fünf Mal so viel.

Schon zum Beginn der Bauarbeiten am Nagolder Krankenhaus waren die Summen immens. 2018 war von Kosten in Höhe von 86 Millionen Euro die Rede. Zwischenzeitlich lag der Wert bei 115 Millionen. Inzwischen geht man beim Landkreis Calw und dem Klinikverbund Südwest davon aus, dass der Ausbau des Nagolder Krankenhauses zu einem Schwerpunkt-Krankenhaus mehr als 170 Millionen Euro kosten wird – gut 60 Prozent kommt dabei aus Zuschüssen des Landes.

Eine Summe, die aber weder den Kreistag noch Calws Landrat Helmut Riegger davon abhält, dieses Mega-Projekt durchzuziehen. „Wir wollen die medizinische Versorgung in unserem Landkreis mit Nachdruck verbessern und auf den modernsten Stand der Dinge bringen“, formuliert Riegger als dezidiertes Ziel seiner Politik und der des Kreistags.

„Das hier ist jetzt schon Hochleistungsmedizin“

Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, der nahezu täglich mit Millionensummen konfrontiert ist, weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Landkreis in schwierigen Zeiten wie den aktuellen, eine solche Summe für ein Krankenhaus-Projekt stemmt. Deshalb nimmt Schmidtke auch Worte in den Mund, die man bei Managern eher weniger vermutet. „Ich muss da dem Landkreis und dem Landrat wirklich ein herzliches Dankeschön sagen“, so Schmidtke beim Ortstermin im Nagolder Krankenhaus.

Was die Qualität des medizinischen Angebots angeht, sieht Schmidke die Nagolder Klinik schon jetzt auf einem sehr hohen Niveau. „Was wir hier bieten können, ist schon Hochleistungsmedizin.“ Da brauche Nagold den Vergleich mit einem Haus wie dem im Entstehen begriffenen Flugfeldklinikum Böblingen/Sindelfingen nicht scheuen.

Neue Intensivstation im Herbst 2024 in Betrieb gegangen

Für ein abschließendes Dankeschön des Geschäftsführers ist aber noch lange nicht die Zeit. Das Projekt in Nagold ist noch lange nicht abgeschlossen, befindet sich vielleicht gerade in der Mitte. Fertig und schon in Betrieb sind zwei ganz wichtige Teile des Krankenhauses. Da wäre zum einen einmal die neue Intensivstation, die im Herbst 2024 eingeweiht wurde. Dort gibt es zwölf Intensivbetten und acht „Intermediate Care“-Betten, eine Stufe der Intensivpflege, die zwischen Intensivstation und Normalstation liegt.

Chefplaner Volker Renz (von links), Landrat Helmut Riegger, der Ärztliche Direktor Ulrich Haag, Krankenhausdirektorin Alexandra Freimuth und Klinikverbundsgeschäftsführer Alexander Schmidtke informierten sich über den Fortgang der Bauarbeiten. Foto: Fritsch

Die Zimmer der Station sind immer nur für einen Patienten vorgesehen und medizinisch mit dem obersten Standard ausgestattet, wie Ulrich Haag, Ärztlicher Direktor der Nagolder Klinik, betont. Das gilt auch in Sachen Digitalisierung. Haag hat zum Beispiel seinen kompletten Schreibtisch mit den digitalen Patientenakten immer in Form einer Karte dabei.

„Hygiene ist bei uns wirklich ein Mega-Thema“

Auch die neue Endoskopie in der Klinik für Innere Medizin arbeitet bereits auf Hochtouren – und das mit den modernsten Geräten, die derzeit auf dem Markt zu bekommen sind. „Wir sind hier wirklich schön und gut und immer mit dem Neuesten ausgestattet“, stellt Chefarzt Hubert Mörk klar. Das betrifft beispielsweise auch die Aufarbeitung der Instrumente, denn „Hygiene ist bei uns wirklich ein Mega-Thema“. Die voll digitalisierten Schränke können sechs Endoskope parallel wieder aufarbeiten, was nur noch 35 Minuten dauert. Früher brauchte man dafür zwei Stunden.

Zum Umbau gehörte auch der Neubau eines top-modernen Bettenhauses. Zu dem gehört neben „normalen“ Stationen eine so genannte „interdisziplinäre Wahlleistungsstation“ für Privatpatienten mit einer gehobenen Ausstattung, einer eigenen Lounge und einer Dachterrasse mit atemberaubenden Blick auf das Nagoldtal.

Am 8. Mai 2026 soll neue Geburtshilfe eröffnen

Während diese Teile des Gesamtprojekts abgeschlossen sind, sind andere noch mitten im Bau – etwa die jetzt doch nach Nagold verlegte Geburtshilfe. Die gut zehn Millionen Euro teure neue Abteilung entsteht an der Stelle der ehemaligen Intensivstation, die dort 2004 ihren Betrieb aufgenommen hatte.

Für die neue Geburtshilfe haben die Planer und der Klinikverbund schon einen konkreten Starttermin festgelegt. Am 8. Mai 2026 soll die Station mit vier Kreißsälen und 20 Betten eröffnet werden und dann die Aufgaben der bisherigen Stationen in Calw und Herrenberg übernehmen.

Auch das leidige Parkplatzproblem soll gelöst werden.

All diese bisherigen Baumaßnahmen wurden und werden bei laufendem Betrieb abgewickelt, was die gut 700 Angestellten des Hauses – und natürlich auch die Patienten – mächtig belastet. Deswegen haben sich die Planer um Volker Renz Gedanken gemacht, wie man die komplette Baumaßnahme schneller umsetzen könnte, ohne auch noch teurer zu werden.

Und sie sind auf einen Vorschlag gekommen, der bei der Politik auf Gegenliebe gestoßen ist, auch weil er gleich mehrere Probleme auf einmal löst. Renz plant den Bau neuer OP-Säle mit dem eines neuen Parkhauses zusammenzulegen. Das würde nach den Worten von Volker Renz 18 Monate Bauzeit einsparen und auch noch das leidige Parkproblem auf Teufels Hirnschale beseitigen. Sollten die Pläne so zur Umsetzung kommen, könnte das Gesamtprojekt im September 2029 abgeschlossen sein. Bisher war man von einem Abschluss im Jahr 2031 ausgegangen.

Info

Der Zeitplan

Die neuen Kreißsäle sollen im Mai nächsten Jahres in Betrieb gehen.Die weiteren Schritte danach sind das neue medizinische Versorgungszentrum das bis Herbst 2027 in Betrieb gehen soll und die neue zentrale Notaufnahme, diese soll nach Bauzeitenplan direkt im Anschluss an das MVZ in zwei Bauabschnitten im laufenden Betrieb umgebaut werden und bis Mitte 2028 abgeschlossen sein. Sofern die geplante OP-Variante beschlossen wird, würden diese Maßnahmen parallel zu den Umbauten im Haus erfolgen und geplant Ende drittes Quartal 2028 fertiggestellt werden, gemeinsam mit den zusätzlichen Parkflächen. Als letzter Schritt wäre der gesamte Südflügel links vom Haupteingang umzubauen, diese Maßnahme ist in mehreren Einzelschritten von April 2028 bis September 2029 geplant.