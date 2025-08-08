Krankenhaus Nagold: Planer wollen Bauzeit deutlich verkürzen

36 Millionen Euro kostet die Sanierung der Zellerschule. Doch die ist bei weitem nicht die teuerste Baustelle in Nagold. Das Krankenhaus kostet gut fünf Mal so viel.
Schon zum Beginn der Bauarbeiten am Nagolder Krankenhaus waren die Summen immens. 2018 war von Kosten in Höhe von 86 Millionen Euro die Rede. Zwischenzeitlich lag der Wert bei 115 Millionen. Inzwischen geht man beim Landkreis Calw und dem Klinikverbund Südwest davon aus, dass der Ausbau des Nagolder Krankenhauses zu einem Schwerpunkt-Krankenhaus mehr als 170 Millionen Euro kosten wird – gut 60 Prozent kommt dabei aus Zuschüssen des Landes.