Krankenhaus in Freudenstadt: Chefarzt Benjamin König hat gekündigt

1 Der Chefarzt der Unfallchirurgie verlässt das Freudenstädter Krankenhaus. (Archivbild) Foto: Michel

Benjamin König, Chefarzt der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie im Freudenstädter Krankenhaus, gibt seinen Posten auf. Das gab Landrat Klaus Michael Rückert am Montagnachmittag im Kreistag bekannt. König wechselt an das Zollernalb-Klinikum, wo er ebenfalls als Chefarzt arbeiten wird.









Link kopiert



Viele Menschen in der Region dürften ihn kennen: Benjamin König leitet seit rund zehn Jahren als Chefarzt die Unfallchirurgie und die orthopädische Chirurgie am Freudenstädter Krankenhaus. In dieser Funktion hat er regelmäßig öffentliche Vorträge zu Themen rund um die Gelenkgesundheit gehalten.