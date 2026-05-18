Krankenhaus in Donaueschingen: Klare Kante deutlich vermisst

Zur Schließung des Krankenhauses in Donaueschingen hat unser Leser Franz Aßbeck aus Donaueschingen folgende Meinung.
Als langjähriger, nun abgedankter, Schriftführer des Klinikum-Freundeskreises habe ich – mit meinen sehr bescheidenen Möglichkeiten – bis zuletzt versucht, die Darstellung des Klinikstandortes Donaueschingen nicht im Hintergrund verschwinden zu lassen. Nachdem auch das zweite Gutachten die hiesige Gebäudesubstanz nicht berücksichtigen wollte, sondern nur das Baujahr und das Verbleiben einer Fachklinik unter anderem auch damit noch unrealistischer wurde, durfte ich an Ersatzlösungen für die Gesundheitsversorgung am vorhandenen Standort mitarbeiten.