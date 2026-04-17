Krankenhaus in Calw: Weitaus mehr als Medizin und Pflege

Ein Krankenhaus ist ein lebendiger Organismus. Viele Berufsgruppen kümmern sich um die Patienten.
Krankenhaus – das ist mehr als Medizin und Pflege. Hier spielen viele Berufsgruppen zusammen. Das sind nicht nur Chirurgen und Internisten, Gynäkologen und Neurologen sowie, je nach Struktur, noch andere Fachärzte. Neben den Pflegekräften kommen Physiotherapeuten und Apotheker, Laboranten und Köche sowie Sozialdienste und Seelsorger hinzu. Dass zeigt, welch ein lebendiger Organismus ein Krankenhaus ist.