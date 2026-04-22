Krankenhaus in Calw: Auf der Höhe des medizinischen Fortschritts

Die Medizin hat in den vergangenen Jahren riesige Fortschritte gemacht. Und das beschränkt sich nicht nur auf Universitätskliniken, sondern zeigt sich auch im Calwer Krankenhaus.

„Die Entwicklung seit meinem ersten Kontakt zu einem Krankenhaus war atemberaubend. Als ich nach Calw kam, gab es in allen Disziplinen bereits große Fortschritte: Man konnte den Bauchraum mit Ultraschall untersuchen und das Herz eindimensional echokardiografisch erfassen“, erläutert Ewald Prokein, Chefarzt der Inneren Abteilung von 1986 bis 2004, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Erfolgreicher Weg Das mag auch daran liegen, dass viele Chefärzte in Calw von Universitätskliniken kamen. Prokein selbst von der Freien Universität Berlin, Martin Oberhoff von der Uniklinik Tübingen, Martin Handel von der Uniklinik Regensburg, um nur einige Beispiele zu nennen. Konrad Bäuerle, Chefarzt der Inneren von 2004 bis 2011, der zuvor am renommierten Katharinenhospital in Stuttgart tätig war, führte das Herzkatheterlabor ein und damit die interventionelle Kardiologie beim Herzinfarkt. Ein Weg, den sein Nachfolger Oberhoff erfolgreich fortsetzt.

Auf universitärem Niveau

Nach der Gründung des Klinikverbunds Südwest 2006, in dem die Krankenhäuser der Landkreise Calw und Böblingen zusammenfanden, kam es immer wieder zu Umstrukturierungen. So musste das Haus in Calw große Teile der Allgemeinen Chirurgie an die Nagolder Klinik abgeben. Da hat Martin Handel aus der Not eine Tugend gemacht. Der Chefarzt hat eine Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie aufgebaut, in der Hüft-, Knie- und Schultergelenkersatz auf universitärem Niveau angeboten werden. Schließlich sollen sich ja die Kliniken, nicht zuletzt aus Kostengründen, zunehmend spezialisieren.

In der Inneren Abteilung hat Prokein bereits 1989 die Herzschrittmachertherapie eingeführt. In der Gastroenterologie wurden Magen- und Darmspiegelungen ständig den technischen Entwicklungen angepasst, ebenso die Ultraschalluntersuchungen des Bauchraums. Bei Infektions-, Blut- und Krebserkrankungen sowie bei Diabetes mellitus und in der Lungenheilkunde wird die Diagnostik und Therapie auf den neuesten wissenschaftlichen Stand ausgerichtet.

Akut-Versorgung

Gleiches gilt für die Röntgenabteilung. Dort wurden die großen Fortschritte, die durch die Computertomografie (CT) und der Magnetresonanztomografie (MRT) erzielt wurden, kontinuierlich dem neuesten wissenschaftlichen Stand angeglichen. In der Neurologie, die derzeit vom Leitenden Oberarzt Gerfried Kunz geführt wird, ist das Krankenhaus eine „Stroke Unit“, in der Schlaganfall-Patienten akut versorgt werden. Eine Besonderheit stellt in Calw die Anästhesie unter Leitung von Chefarzt Jens Döffert dar. Betroffene Glieder werden mittels einer lokalen Anästhesie schmerzfrei gehalten, so dass auf eine belastende Vollnarkose verzichtet werden kann.