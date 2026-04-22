Krankenhaus in Calw: Auf der Höhe des medizinischen Fortschritts

Die Medizin hat in den vergangenen Jahren riesige Fortschritte gemacht. Und das beschränkt sich nicht nur auf Universitätskliniken, sondern zeigt sich auch im Calwer Krankenhaus.
„Die Entwicklung seit meinem ersten Kontakt zu einem Krankenhaus war atemberaubend. Als ich nach Calw kam, gab es in allen Disziplinen bereits große Fortschritte: Man konnte den Bauchraum mit Ultraschall untersuchen und das Herz eindimensional echokardiografisch erfassen“, erläutert Ewald Prokein, Chefarzt der Inneren Abteilung von 1986 bis 2004, im Gespräch mit unserer Redaktion.